Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Freitagvormittag zu

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 74,28 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 74,28 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 74,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,08 EUR. Zuletzt wechselten 5.724 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 83,56 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 4.256,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.061,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,23 EUR im Jahr 2023 aus.

