Brenntag SE Aktie News: Anleger greifen bei Brenntag SE am Freitagnachmittag zu

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 79,40 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 79,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 79,86 EUR. Mit einem Wert von 79,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 133.052 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.12.2023 markierte das Papier bei 79,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 54,94 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 44,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 83,99 EUR an.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.088,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

