Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 78,96 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 78,96 EUR. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 78,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.702 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2023 bei 79,76 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 1,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,94 EUR am 16.12.2022. Mit Abgaben von 30,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,99 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.088,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

