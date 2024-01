Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag nahezu unbewegt

So entwickelt sich Brenntag SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 82,50 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 82,50 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 82,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 82,48 EUR. Bei 82,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.002 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 84,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,99 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4.088,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.100,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

