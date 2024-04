Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 75,68 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 75,68 EUR. Bei 76,06 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,08 EUR nach. Bei 75,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 87.083 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2023 auf bis zu 66,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 12,37 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,98 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,66 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.943,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.734,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 14.05.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Brenntag SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,48 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester

Brenntag-Aktie in Grün: Brenntag und US-Unternehmen Knowde kooperieren bei Künstlicher Intelligenz