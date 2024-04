Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag in Rot

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 75,38 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 75,38 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 75,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.476 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 66,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,98 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 87,66 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 07.03.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3.943,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,72 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Brenntag SE am 14.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,48 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

