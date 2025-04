Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 52,90 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 52,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,68 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,68 EUR. Bisher wurden heute 81.426 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 78,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 32,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,27 Prozent.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,96 EUR je Brenntag SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

