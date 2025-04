Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 53,16 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 53,16 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,08 EUR aus. Bei 52,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 192.613 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 78,28 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 47,25 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 75,81 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 12.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

