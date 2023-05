Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Brenntag 74,86 EUR

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 74,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 73,92 EUR. Bei 74,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 251.770 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 75,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 1,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit Abgaben von 28,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,50 EUR.

Am 08.03.2023 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.738,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.734,50 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 07.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,43 EUR je Brenntag SE-Aktie.

