Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 76,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 76,86 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 76,98 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,68 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.706 Brenntag SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,35 Prozent. Bei 66,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 15,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,38 EUR an.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,94 Mrd. EUR, gegenüber 4,73 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,72 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr abgeworfen

Brenntag-Aktie kaum bewegt: Zukauf in Mexiko

Schuldscheine: Das sind die Vor- und Nachteile für Anleger