Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 70,12 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 70,12 EUR zu. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 196.439 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,58 EUR am 14.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 23,59 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,31 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.527,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

