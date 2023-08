Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 69,88 EUR zu. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 69,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.529 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 30,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 84,31 EUR.

Am 10.05.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,13 Prozent zurück. Hier wurden 4.527,10 EUR gegenüber 4.533,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

