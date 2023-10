Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Montagmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 71,66 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,7 Prozent auf 71,66 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 71,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,90 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 30.791 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 33,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,81 EUR aus.

Am 09.08.2023 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.256,60 EUR im Vergleich zu 5.061,20 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,27 EUR je Aktie aus.

