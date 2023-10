Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag billiger

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 71,56 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 71,56 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 71,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,90 EUR. Bisher wurden heute 4.747 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,13 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.256,60 EUR – das entspricht einem Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

