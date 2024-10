Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 64,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Bei 64,92 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 64,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 13.987 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 34,20 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,70 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,23 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

