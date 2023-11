Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Donnerstagvormittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 69,22 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 69,22 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 67,58 EUR. Bei 67,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.802 Stück gehandelt.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 12,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 54,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 20,63 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,56 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.256,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.061,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,25 EUR je Brenntag SE-Aktie.

