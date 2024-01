Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 82,26 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 82,26 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 82,04 EUR ein. Bei 82,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 103.438 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 84,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 27,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,99 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.088,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umsetzen können.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Brenntag-Aktie sinkt: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms gestartet

Dezember 2023: Die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie