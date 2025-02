Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 61,88 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 61,88 EUR nach oben. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 61,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.766 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 54,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,07 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,29 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,07 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,09 Mrd. EUR eingefahren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

