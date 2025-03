Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 65,66 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 65,66 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.542 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 81,06 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 19,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 54,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,45 Prozent.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,05 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,59 EUR fest.

