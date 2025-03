Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 65,00 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 65,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 128.488 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,06 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 24,71 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 54,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,05 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 76,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 12.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

