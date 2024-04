Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 76,04 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 76,04 EUR nach oben. Bei 77,16 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.494 Brenntag SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2023 auf bis zu 66,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 14,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,98 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,66 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 3.943,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4.734,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Brenntag SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,48 EUR je Aktie aus.

