Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Donnerstagmittag zu

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 54,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 54,94 EUR. Bei 57,26 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 165.863 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 78,28 EUR. Mit einem Zuwachs von 42,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 6,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,81 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 12.03.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor einem Jahr eingebracht

Brenntag SE-Aktie: Baader Bank vergibt Add

Brenntag SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy