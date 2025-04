Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Donnerstagvormittag kräftig

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,1 Prozent auf 56,68 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 7,1 Prozent im Plus bei 56,68 EUR. Bei 57,26 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 56,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 38.075 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Bei einem Wert von 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 8,79 Prozent sinken.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,81 EUR an.

Am 12.03.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Brenntag SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,98 EUR je Aktie.

