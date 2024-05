Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Vormittag positiv

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 77,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 77,80 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 77,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.286 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,76 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,38 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,73 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Am 06.08.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,39 EUR je Aktie aus.

