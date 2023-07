Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 69,42 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 69,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 69,58 EUR. Bei 68,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 47.202 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 markierte das Papier bei 77,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 11,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 22,82 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 10.05.2023 vor. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Brenntag SE am 09.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 07.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,42 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie gibt nach: Brenntag will Sparten unabhängiger aufstellen

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im Juni 2023 ein