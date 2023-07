Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 69,98 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 69,98 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 70,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 142.258 Brenntag SE-Aktien.

Am 11.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,89 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 30,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,36 EUR.

Brenntag SE gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4.527,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4.533,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,42 EUR je Aktie belaufen.

