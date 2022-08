Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag auf rotem Terrain

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 66,62 EUR ab. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 66,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.730 Brenntag SE-Aktien.

Bei 87,40 EUR markierte der Titel am 01.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,78 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 92,17 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4.533,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.132,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 44,71 Prozent gesteigert.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

