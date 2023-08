Notierung im Blick

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittag gestärkt

10.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 70,48 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 70,48 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 70,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 70,12 EUR. Bisher wurden heute 131.385 Brenntag SE-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 77,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 9,18 Prozent niedriger. Bei 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,98 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,06 EUR je Brenntag SE-Aktie an. Am 10.05.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.527,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden hatten. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie Brenntag-Aktie legt trotz dessen deutlich zu: Brenntag verdient deutlich weniger - Sparmaßnahmen eingeleitet DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Brenntag SE-Investition eingebracht Ausblick: Brenntag SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Brenntag