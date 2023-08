Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 70,78 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 70,78 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 71,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 248.982 Stück.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Gewinne von 9,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 83,56 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 10.05.2023. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.533,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte Brenntag SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,29 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

