Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag höher

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 70,46 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 70,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 70,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.658 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 31,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 84,06 EUR.

Brenntag SE gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4.527,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.533,10 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,31 EUR je Brenntag SE-Aktie.

