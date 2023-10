Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Kurs der Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 72,28 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 72,28 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,34 EUR aus. Mit einem Wert von 72,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.457 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 7,78 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 25,87 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,81 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,86 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.256,60 EUR – das entspricht einem Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,27 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

