Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Freitagmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 51,10 EUR.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 51,10 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 49,90 EUR ein. Bei 50,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 99.589 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2025 Kursverluste bis auf 49,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,94 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,94 EUR aus.
Am 13.08.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.
Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
