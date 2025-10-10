Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagvormittag südwärts
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 50,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,8 Prozent auf 50,60 EUR nach. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,90 EUR ab. Bei 50,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.237 Brenntag SE-Aktien.
Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 35,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 49,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 1,98 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,98 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,94 EUR aus.
Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
