Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 71,84 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 71,84 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,50 EUR an. Bei 71,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 186.565 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 7,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 54,94 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 23,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,44 EUR aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.088,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 07.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

