Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 82,18 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 82,18 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 82,42 EUR. Bei 82,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 4.964 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 83,99 EUR.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4.088,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.100,50 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Aktie aus.

