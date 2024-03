Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Vormittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 79,34 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 79,34 EUR ab. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,18 EUR nach. Mit einem Wert von 79,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 12.698 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,02 EUR ab. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 22,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,98 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,49 EUR.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.943,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.734,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schwächer

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Buy