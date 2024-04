Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 76,66 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 76,66 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 76,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,28 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 26.951 Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 13,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,32 EUR am 05.08.2023. Abschläge von 13,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,98 EUR je Brenntag SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,66 EUR an.

Brenntag SE veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,67 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.943,10 EUR im Vergleich zu 4.734,50 EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 08.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,48 EUR je Brenntag SE-Aktie.

