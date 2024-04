Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE macht am Nachmittag Boden gut

Brenntag SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 76,94 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 76,94 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 77,06 EUR. Bei 76,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 77.863 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 13,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 66,32 EUR. Abschläge von 13,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,66 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 07.03.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3.943,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,72 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,48 EUR je Aktie aus.

