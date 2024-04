Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 76,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Brenntag SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 76,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 76,56 EUR. Bei 76,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.397 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 14,06 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,32 EUR ab. Mit Abgaben von 13,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,98 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,66 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 07.03.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,72 Prozent auf 3.943,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.734,50 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,48 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester