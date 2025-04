Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 54,10 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 54,10 EUR zu. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,52 EUR zu. Bei 54,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 320.046 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,28 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. 44,70 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,44 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,91 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 12.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,99 Mrd. EUR – ein Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 5,70 EUR je Brenntag SE-Aktie.

