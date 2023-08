Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 70,94 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 70,94 EUR zu. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 72,02 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 180.634 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,60 EUR erreichte der Titel am 11.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,39 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 32,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,56 EUR.

Am 10.05.2023 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,86 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

