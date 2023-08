Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 70,66 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 70,66 EUR zu. Bei 70,70 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 70,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.834 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2023 bei 77,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (53,58 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 24,17 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,56 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,86 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 4.527,10 EUR, gegenüber 5.061,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,55 Prozent präsentiert.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,23 EUR je Aktie belaufen.

