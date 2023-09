Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 75,08 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 75,08 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,44 EUR an. Bei 74,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 195.341 Brenntag SE-Aktien.

Bei 77,60 EUR erreichte der Titel am 11.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 3,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 53,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,56 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,23 EUR, nach 1,86 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.256,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

