Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 74,40 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 74,40 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 74,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 74,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 4.237 Stück.

Am 11.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,30 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 27,98 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,56 EUR an.

Brenntag SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.256,60 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.061,20 EUR umsetzen können.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

