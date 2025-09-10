Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE fällt am Donnerstagmittag

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 49,96 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 49,96 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 49,71 EUR. Bei 50,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 87.772 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (49,71 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 60,81 EUR angegeben.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,65 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

