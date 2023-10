Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 72,04 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 72,04 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 71,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.985 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 25,62 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,81 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.256,60 EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

