Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 71,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 71,70 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 71,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,32 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 104.635 Aktien.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 7,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 25,27 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 83,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4.256,60 EUR, gegenüber 5.061,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,90 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen

Freundlicher Handel: DAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen