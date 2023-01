Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 66,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,60 EUR. Mit einem Wert von 67,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 262.063 Stück gehandelt.

Bei 79,70 EUR markierte der Titel am 17.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 16,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,58 EUR am 13.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,23 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 86,81 EUR an.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.100,50 EUR im Vergleich zu 3.738,20 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 08.03.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,54 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie legt letztlich kräftig zu: Brenntag bläst nach Aktionärskritik Univar-Übernahme ab

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im Dezember 2022 ein

Brenntag-Aktie schließt mit Gewinnen: Brenntag-Großaktionär Primestone Capital spricht sich gegen Univar-Übernahme aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag