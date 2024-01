Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE schiebt sich am Freitagmittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 81,40 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 81,40 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,66 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.560 Brenntag SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 84,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,42 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 65,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,12 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,99 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 EUR, nach 1,60 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.088,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

