Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 80,84 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 80,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 80,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.243 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 84,18 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 65,02 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,57 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,99 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,85 Prozent auf 4.088,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Brenntag-Aktie sinkt: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms gestartet